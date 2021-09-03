Мовиться про Чернівецьку область. Про це повідомив голова місцевої облдержадміністрації Сергій Осачук.

До теми Забагато госпіталізованих: 2 області України не відповідають зеленій зоні карантину

Сергій Осачук – глава Чернівецької ОДА "Кожен вечір ми інформуємо про стрімке зростання кількості нововиявлених випадків COVID-19… За темпами зростання нових випадків в нашій області ми стрімко наближаємось до помаранчевої зони".

Нагадаємо, що тільки Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій має повноваження визначати зональність: переводити країну з зеленої в жовту, помаранчеву, червону.

Втім, існує ймовірність, що Чернівецька область за цими темпами може відразу перескочити через жовту та опинитись в помаранчевій зоні.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Разом з тим, голова ОДА нагадав про небезпечність штаму Дельта та закликав вакцинуватись громадян від коронавірусу. Осачук також додав, якщо регіон таки вийде із зеленої зони, то заклади освіти зможуть працювати. Але за однієї умови – від коронавірусу повністю провакцинують не менше 80% працівників конкретного закладу.

Довідка. Наразі вся територія України перебуває у так званій зеленій зоні епідеміологічної небезпеки. Якщо в одному регіоні встановлять червоний рівень, то вся інша територія автоматично повертається до жовтого.

Які ще області не відповідають нормам

Луганська та Одеська області вже 2 дні не відповідають зеленій зоні епідемічної небезпеки за рівнем госпіталізацій з COVID-19 чи підозрою на нього.

з COVID-19 чи підозрою на нього. У Чернівецькі області показник рівня захворюваності перевищує 147 (при нормі менш ніж 75 на 100 тисяч населення). За нею Луганська область із показником 132, згодом – Київ та Херсонська область – 104 та 83 відповідно.

Ситуація з COVID-19: статистика

Станом на 3 вересня в Україні впродовж доби виявили 2693 випадків коронавірусної хвороби. До лікарень госпіталізували 826 пацієнтів з ускладненими симптомами коронавірусу. Померли внаслідок хвороби 45 пацієнтів. Водночас видужали 1 112 людини.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні 2 293 541 підтверджений випадок захворювання. Одужало – 2 210 866 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 53 922 мешканців країни.

Текст публікації глави Чернівецької ОДА:

Буковина перебуває за крок до помаранчевої зони епідемічної небезпеки. Закликаю тих, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога швидше, а для зручності ще й підтягнути сертифікат про вакцинацію у застосунку Дія.