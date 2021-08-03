Такі дані журналістам навели у Центрі громадського здоров'я України. Це вкотре підтверджує, що вакцинація суттєво знижує ризик смерті від коронавірусу.
До теми Як симптоми COVID-19 відрізняються за віком: дослідження
Про що свідчить статистика:
- Впродовж червня-липня в Україні коронавірус підтвердили у більш ніж 49 тисяч українців.
- З них лише 170 людей вакцинувалися однією або двома дозами.
- Це всього 0,3% від загальної кількості хворих.
- За 2 літні місяці померли 2 256 хворих на коронавірус.
Усі інфіковані, які пішли з життя, були нещеплені (лише 1 пацієнт отримав першу дозу препарату).
Людина не була повність вакцинована, вона отримала лише один курс, в неї був не завершений курс. Це була старша людина, що мала хронічні захворювання. Якщо людина отримала дві дози, у неї набагато нижчий шанс отримати тяжкий період захворюваності й бути госпіталізованою,
– зауважила завідувачка відділу епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко.
Темпи вакцинації в Україні: основне
Джерело: МОЗ
- Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 3 669 513 людей, 3 669 511 з яких отримали першу дозу препарату, а 2 088 433 – обидві.
- Впродовж минулої доби (2 серпня) щеплення проти коронавірусу отримала 125 161 людина. 70 344 громадян отримали першу дозу, а решта 54 817 людей отримали завершальну, другу дозу вакцини.