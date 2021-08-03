За літні місяці від коронавірусу в Україні помирали лише невакциновані люди

Від коронавірусу за літні місяці в Україні помирали лише невакциновані проти хвороби люди. Лише одна людина, яка померла, мала всього одну дозу.

Такі дані журналістам навели у Центрі громадського здоров'я України. Це вкотре підтверджує, що вакцинація суттєво знижує ризик смерті від коронавірусу.

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Про що свідчить статистика:

Впродовж червня-липня в Україні коронавірус підтвердили у більш ніж 49 тисяч українців.

З них лише 170 людей вакцинувалися однією або двома дозами.

Це всього 0,3% від загальної кількості хворих.

За 2 літні місяці померли 2 256 хворих на коронавірус.

Усі інфіковані, які пішли з життя, були нещеплені (лише 1 пацієнт отримав першу дозу препарату).

Людина не була повність вакцинована, вона отримала лише один курс, в неї був не завершений курс. Це була старша людина, що мала хронічні захворювання. Якщо людина отримала дві дози, у неї набагато нижчий шанс отримати тяжкий період захворюваності й бути госпіталізованою,

– зауважила завідувачка відділу епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко.

Темпи вакцинації в Україні: основне

Джерело: МОЗ