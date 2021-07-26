Коли SARS-CoV-2 проникає через ніс та рот, спершу він розмножується в верхніх дихальних шляхах. Якщо вірус проникає далі в легені, це може привести до важких наслідків і пневмонії.
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Група вчених із США вирішила з'ясувати, чи можна спрогнозувати важкий перебіг коронавірусу на початковому етапі. У своєму дослідженні вони звернули увагу на "вхідні ворота SARS-CoV-2" – імунну реакцію в верхніх дихальних шляхах.
Для цього дослідники проаналізували зразки мазків з носа пацієнтів з COVID-19 з легким, безсимптомним і важким перебігом хвороби.
Результати дослідження:
- Виявилося, що при важкій формі COVID-19 перша противірусна відповідь в клітинах верхніх дихальних шляхів була набагато слабшою.
- Окрім цього, при в дихальних шляхах важких пацієнтів було багато макрофагів – запальних імунних клітин, які часто виявлялися при смертельних і найскладніших станах COVID-19.
- Зразки вивчалися на самій ранній стадії COVID-19, а саме в момент постановки діагнозу. Тож результати роботи вказують на те, що прогнозувати перебіг хвороби можливо.
Подальші дослідження повинні підтвердити отримані результати. Якщо все підтвердиться, то лікарі зможуть використовувати такі тести для кожного інфікованого COVID-19 і заздалегідь повідомляти пацієнтам потенційні ризики.