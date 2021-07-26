За мазком з носа навчилися прогнозувати перебіг COVID-19

Науковці визначили, які біомаркери в верхніх дихальних шляхах можуть вже на самому початку COVID-19 бути ознакою важких ускладнень. Це стало можливим завдяки оцінці першої противірусної реакції організму на вірус SARS-CoV-2.

Коли SARS-CoV-2 проникає через ніс та рот, спершу він розмножується в верхніх дихальних шляхах. Якщо вірус проникає далі в легені, це може привести до важких наслідків і пневмонії.

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Група вчених із США вирішила з'ясувати, чи можна спрогнозувати важкий перебіг коронавірусу на початковому етапі. У своєму дослідженні вони звернули увагу на "вхідні ворота SARS-CoV-2" – імунну реакцію в верхніх дихальних шляхах.

Для цього дослідники проаналізували зразки мазків з носа пацієнтів з COVID-19 з легким, безсимптомним і важким перебігом хвороби.

Результати дослідження:

Виявилося, що при важкій формі COVID-19 перша противірусна відповідь в клітинах верхніх дихальних шляхів була набагато слабшою.

Окрім цього, при в дихальних шляхах важких пацієнтів було багато макрофагів – запальних імунних клітин, які часто виявлялися при смертельних і найскладніших станах COVID-19.

Зразки вивчалися на самій ранній стадії COVID-19, а саме в момент постановки діагнозу. Тож результати роботи вказують на те, що прогнозувати перебіг хвороби можливо.

Висновки:

Відсутність сильної початкової запальної противірусної відповіді збільшує шанси SARS-CoV-2 на проникнення легені, а активність запальних імунних клітин може сприяти розвитку важкої форми COVID-19.

Подальші дослідження повинні підтвердити отримані результати. Якщо все підтвердиться, то лікарі зможуть використовувати такі тести для кожного інфікованого COVID-19 і заздалегідь повідомляти пацієнтам потенційні ризики.