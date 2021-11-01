При цьому за минулу добу, 31 жовтня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 117 818 людей. 89 546 з них отримали першу дозу, а решта 28 272 – другу.

До теми Добова захворюваність на коронавірус в Україні знизилась до 13 тисяч

Щеплення проводилось 631 мобільною бригадою з імунізації, у 2 044 пунктах щеплення та у 423 центрах вакцинації.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти COVID-19 зробили 10 245 775 українців. 10 245 773 з них отримали одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 449 818 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 17 695 591 COVID-щеплення.

Які вакцини використовувались:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 038 646,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 257 792,

AstraZeneca – 1 339 428,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря або сервіс Helsi. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого лікаря.