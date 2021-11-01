За минулий тиждень вакцинували більше українців, ніж за весь червень
Джерело:МОЗ
За минулий тиждень в Україні провели 1 740 231 щеплень. У МОЗ зазначили, що це більше, ніж за весь червень.
При цьому за минулу добу, 31 жовтня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 117 818 людей. 89 546 з них отримали першу дозу, а решта 28 272 – другу.
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Щеплення проводилось 631 мобільною бригадою з імунізації, у 2 044 пунктах щеплення та у 423 центрах вакцинації.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти COVID-19 зробили 10 245 775 українців. 10 245 773 з них отримали одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 449 818 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Загалом в країні провели 17 695 591 COVID-щеплення.
Які вакцини використовувались:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 038 646,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 257 792,
- AstraZeneca – 1 339 428,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого лікаря.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу