За минулу добу 1 279 українців отримали вакцину від коронавірусу
Протягом 6 березня 2021 року в Україні ще 1 279 зробили щеплення вакциною проти коронавірусної інфекції компаніїї AstraZeneca (торгова назва – Covisheld).
Джерело:Телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
Від початку кампанії масової вакцинації, яка стартувала 24 лютого, щеплено 17 037 людей. Наразі усі отримали лише першу дозу вакцини.
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За минулу добу, 6 березня, найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (470 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (1 940 щеплень), найменша – у Закарпатській області (314 щеплень).
Кількість щеплень, проведених у регіонах 6 березня
- Дніпропетровська область – 50 щеплень;
- Донецька область – 470 щеплень;
- Закарпатська область – 30 щеплень;
- Запорізька область – 30 щеплень;
- Київська область – 110 щеплень;
- Кіровоградська область – 40 щеплень;
- Луганська область – 120 щеплень;
- Львівська область – 40 щеплень;
- Миколаївська область – 9 щеплень;
- Одеська область – 60 щеплень;
- Рівненська область – 30 щеплень;
- Тернопільська область – 140 щеплень;
- Херсонська область – 20 щеплень;
- Чернігівська область – 30 щеплень;
- Черкаська область – 100 щеплень.
Вакцинація в Україні: коротко
- В Україні вакцинація розпочалася 24 лютого 2021 року.
- Першими від коронавірусу щепили медиків.
- Глава МОЗ Максим Степанов отримав дозу вакцини 1 березня. Наступного вакцинувалися президент Володимир Зеленський та головний санлікар Віктор Ляшко.
- Що цікаво, вакциною CoviShield, яку раніше отримала й Україна, вакцинувався навіть духовний лідер Тибету Далай-лама.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу
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