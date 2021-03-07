За минулу добу 1 279 українців отримали вакцину від коронавірусу

7 березня 2021 , 09:31
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Джерело:

Телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Протягом 6 березня 2021 року в Україні ще 1 279 зробили щеплення вакциною проти коронавірусної інфекції компаніїї AstraZeneca (торгова назва – Covisheld).

Від початку кампанії масової вакцинації, яка стартувала 24 лютого, щеплено 17 037 людей. Наразі усі отримали лише першу дозу вакцини.

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За минулу добу, 6 березня, найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (470 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (1 940 щеплень), найменша – у Закарпатській області (314 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах 6 березня

  • Дніпропетровська область – 50 щеплень;
  • Донецька область – 470 щеплень;
  • Закарпатська область – 30 щеплень;
  • Запорізька область – 30 щеплень;
  • Київська область – 110 щеплень;
  • Кіровоградська область – 40 щеплень;
  • Луганська область – 120 щеплень;
  • Львівська область – 40 щеплень;
  • Миколаївська область – 9 щеплень;
  • Одеська область – 60 щеплень;
  • Рівненська область – 30 щеплень;
  • Тернопільська область – 140 щеплень;
  • Херсонська область – 20 щеплень;
  • Чернігівська область – 30 щеплень;
  • Черкаська область – 100 щеплень.

Вакцинація в Україні: коротко


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