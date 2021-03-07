За минулу добу 1 279 українців отримали вакцину від коронавірусу

Протягом 6 березня 2021 року в Україні ще 1 279 зробили щеплення вакциною проти коронавірусної інфекції компаніїї AstraZeneca (торгова назва – Covisheld).

Від початку кампанії масової вакцинації, яка стартувала 24 лютого, щеплено 17 037 людей. Наразі усі отримали лише першу дозу вакцини.

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За минулу добу, 6 березня, найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (470 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (1 940 щеплень), найменша – у Закарпатській області (314 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах 6 березня

Дніпропетровська область – 50 щеплень;

Донецька область – 470 щеплень;

Закарпатська область – 30 щеплень;

Запорізька область – 30 щеплень;

Київська область – 110 щеплень;

Кіровоградська область – 40 щеплень;

Луганська область – 120 щеплень;

Львівська область – 40 щеплень;

Миколаївська область – 9 щеплень;

Одеська область – 60 щеплень;

Рівненська область – 30 щеплень;

Тернопільська область – 140 щеплень;

Херсонська область – 20 щеплень;

Чернігівська область – 30 щеплень;

Черкаська область – 100 щеплень.

Вакцинація в Україні: коротко

В Україні вакцинація розпочалася 24 лютого 2021 року.

Першими від коронавірусу щепили медиків.

Глава МОЗ Максим Степанов отримав дозу вакцини 1 березня. Наступного вакцинувалися президент Володимир Зеленський та головний санлікар Віктор Ляшко.

Що цікаво, вакциною CoviShield, яку раніше отримала й Україна, вакцинувався навіть духовний лідер Тибету Далай-лама.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу