За минулу добу 1 279 українців отримали вакцину від коронавірусу

Джерело:Телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
Протягом 6 березня 2021 року в Україні ще 1 279 зробили щеплення вакциною проти коронавірусної інфекції компаніїї AstraZeneca (торгова назва – Covisheld).
Від початку кампанії масової вакцинації, яка стартувала 24 лютого, щеплено 17 037 людей. Наразі усі отримали лише першу дозу вакцини.
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За минулу добу, 6 березня, найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (470 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (1 940 щеплень), найменша – у Закарпатській області (314 щеплень).
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу