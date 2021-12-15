За минулу добу проти коронавірусу вакцинували майже 143 тисяч українців
Джерело:МОЗ
Темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні продовжують зростати. Зокрема у вівторок, 14 грудня, щеплення зробили майже 143 тисяч людей.
Від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого, в Україні проти коронавірусу вакцинували 14 221 538 людей.
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14 221 536 мешканців країни отримали щонайменше першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози 12 640 221 людина. Загалом в країні провели 26 861 757 щеплень (і першою, і другою дозою).
Які вакцини обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 013 320,
- Coronavac – 4 665 888,
- AstraZeneca – 1 606 063,
- Moderna – 1 428 400,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Скільки людей вакцинувались за минулу добу
За минулу добу, 14 грудня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 142 921 людини. Першу дозу отримали 47 137 людей, а решта 95 784 – другу.
Щеплення проводилось 844 мобільними бригадами з імунізації, у 3 341 пункті щеплення та у 457 центрах вакцинації населення.Зверніть увагу: У МОЗ повідомили, що 85% госпіталізованих з коронавірусом не мали жодного щеплення. 13 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо застосування третьої дози COVID-вакцини від коронавірусу.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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