За минулу добу проти коронавірусу вакцинували майже 143 тисяч українців

Темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні продовжують зростати. Зокрема у вівторок, 14 грудня, щеплення зробили майже 143 тисяч людей.

Від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого, в Україні проти коронавірусу вакцинували 14 221 538 людей.

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14 221 536 мешканців країни отримали щонайменше першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози 12 640 221 людина. Загалом в країні провели 26 861 757 щеплень (і першою, і другою дозою).

Які вакцини обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 013 320 ,

, Coronavac – 4 665 888 ,

, AstraZeneca – 1 606 063 ,

, Moderna – 1 428 400 ,

, Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Скільки людей вакцинувались за минулу добу

За минулу добу, 14 грудня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 142 921 людини. Першу дозу отримали 47 137 людей, а решта 95 784 – другу.

Щеплення проводилось 844 мобільними бригадами з імунізації, у 3 341 пункті щеплення та у 457 центрах вакцинації населення.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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