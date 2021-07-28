До лікарень госпіталізували 507 людей з встановленим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Ще 15 пацієнтів померли.
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Натомість ще 459 людей виписали у зв'язку з одужанням.
За цей самий період в країні провели 46 244 тестувань на коронавірус. 20 673 з них здійснили методом ПЛР.
Натомість зразки 8 592 людей протестували методом ІФА, а ще 16 979 – на антиген до SARS-CoV-2 за допомогою експрес-тестів.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 189 випадків,
- Вінницька область – 27 випадків,
- Волинська область – 6 випадків,
- Дніпропетровська область – 24 випадки,
- Донецька область – 70 випадків,
- Житомирська область – 7 випадків,
- Закарпатська область – 4 випадки,
- Запорізька область – 53 випадки,
- Івано-Франківська область – 9 випадків,
- Київська область – 17 випадків,
- Кіровоградська область – 2 випадки,
- Луганська область – 30 випадків,
- Львівська область – 23 випадки,
- Миколаївська область – 13 випадків,
- Одеська область – 47 випадків,
- Полтавська область – 18 випадків,
- Рівненська область – 8 випадків,
- Сумська область – 27 випадків,
- Тернопільська область – 12 випадків,
- Харківська область – 32 випадки,
- Херсонська область – 43 випадки,
- Хмельницька область – 14 випадків,
- Черкаська область – 27 випадків,
- Чернівецька область – 10 випадків,
- Чернігівська область – 5 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу