До лікарень госпіталізували 507 людей з встановленим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Ще 15 пацієнтів померли.

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Натомість ще 459 людей виписали у зв'язку з одужанням.

За цей самий період в країні провели 46 244 тестувань на коронавірус. 20 673 з них здійснили методом ПЛР.

Натомість зразки 8 592 людей протестували методом ІФА, а ще 16 979 – на антиген до SARS-CoV-2 за допомогою експрес-тестів.

За весь час пандемії в Україні: виявили – 2 250 061 інфікованих,

одужали – 2 185 339 хворих,

померли – 52891 пацієнтів,

проведено ПЛР-тестувань – 11 321 947.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 189 випадків,

Вінницька область – 27 випадків,

Волинська область – 6 випадків,

Дніпропетровська область – 24 випадки,

Донецька область – 70 випадків,

Житомирська область – 7 випадків,

Закарпатська область – 4 випадки,

Запорізька область – 53 випадки,

Івано-Франківська область – 9 випадків,

Київська область – 17 випадків,

Кіровоградська область – 2 випадки,

Луганська область – 30 випадків,

Львівська область – 23 випадки,

Миколаївська область – 13 випадків,

Одеська область – 47 випадків,

Полтавська область – 18 випадків,

Рівненська область – 8 випадків,

Сумська область – 27 випадків,

Тернопільська область – 12 випадків,

Харківська область – 32 випадки,

Херсонська область – 43 випадки,

Хмельницька область – 14 випадків,

Черкаська область – 27 випадків,

Чернівецька область – 10 випадків,

Чернігівська область – 5 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу