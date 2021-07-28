За минулу добу в Україні виявили близько 700 нових COVID-хворих

28 липня 2021 , 08:20
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Джерело:

МОЗ

Згідно з даними Центру громадського здоров’я, впродовж минулої доби, 27 липня, в Україні зафіксували 681 нового хворого на коронавірус. З них 37 дітей та 5 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 507 людей з встановленим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Ще 15 пацієнтів померли.

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Натомість ще 459 людей виписали у зв'язку з одужанням.

За цей самий період в країні провели 46 244 тестувань на коронавірус. 20 673 з них здійснили методом ПЛР.

Натомість зразки 8 592 людей протестували методом ІФА, а ще 16 979 – на антиген до SARS-CoV-2 за допомогою експрес-тестів.

 За весь час пандемії в Україні:

  • виявили – 2 250 061 інфікованих,
  • одужали – 2 185 339 хворих,
  • померли – 52891 пацієнтів,
  • проведено ПЛР-тестувань – 11 321 947.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • Київ – 189 випадків,
  • Вінницька область – 27 випадків,
  • Волинська область – 6 випадків,
  • Дніпропетровська область – 24 випадки,
  • Донецька область – 70 випадків,
  • Житомирська область – 7 випадків,
  • Закарпатська область – 4 випадки,
  • Запорізька область – 53 випадки,
  • Івано-Франківська область – 9 випадків,
  • Київська область – 17 випадків,
  • Кіровоградська область – 2 випадки,
  • Луганська область – 30 випадків,
  • Львівська область – 23 випадки,
  • Миколаївська область – 13 випадків,
  • Одеська область – 47 випадків,
  • Полтавська область – 18 випадків,
  • Рівненська область – 8 випадків,
  • Сумська область – 27 випадків,
  • Тернопільська область – 12 випадків,
  • Харківська область – 32 випадки,
  • Херсонська область – 43 випадки,
  • Хмельницька область – 14 випадків,
  • Черкаська область – 27 випадків,
  • Чернівецька область – 10 випадків,
  • Чернігівська область – 5 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт