За минулу добу, 25 лютого, в Україні підтвердили зараження коронавірусною інфекцією у 8 003 людей. Загальна кількість виявлених хворих з початку пандемії зросла до 1 333 844.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 475 дітей та 312 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 2 762 осіб.

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У четвер, 25 лютого, на жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 146 людей. Одужало – 4 244 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 333 844 особи;

одужало – 1 163 555 осіб;

летальних випадків – 25 742;

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

Кількість випадків інфікування COVID-19 в регіонах за добу:

м. Київ – 748 випадків;

Вінницька область – 738 випадків;

Волинська область – 219 випадків;

Дніпропетровська область – 421 випадок;

Донецька область – 136 випадків;

Житомирська область – 455 випадків;

Закарпатська область – 515 випадків;

Запорізька область – 120 випадків;

Івано-Франківська область – 857 випадків;

Київська область – 548 випадків;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 31 випадок;

Львівська область – 474 випадки;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 319 випадків;

Полтавська область – 111 випадків;

Рівненська область – 133 випадки;

Сумська область – 160 випадків;

Тернопільська область – 305 випадків;

Харківська область – 331 випадок;

Херсонська область – 32 випадки;

Хмельницька область – 262 випадки;

Черкаська область – 127 випадків;

Чернівецька область – 638 випадків;

Чернігівська область – 130 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу здійснено 78 264 тестувань (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184). Загалом з початку епідемії коронавірусу у країні проведено 6 845 974 ПЛР-тестувань.



Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу