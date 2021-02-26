За минулу добу в Україні виявили понад 8 тисяч нових випадків COVID-19: статистика

Джерело:24 канал
За минулу добу, 25 лютого, в Україні підтвердили зараження коронавірусною інфекцією у 8 003 людей. Загальна кількість виявлених хворих з початку пандемії зросла до 1 333 844.
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 475 дітей та 312 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 2 762 осіб.
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У четвер, 25 лютого, на жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 146 людей. Одужало – 4 244 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За минулу добу здійснено 78 264 тестувань (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184). Загалом з початку епідемії коронавірусу у країні проведено 6 845 974 ПЛР-тестувань.
Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу