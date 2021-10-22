За минулу добу від COVID-19 в Україні померло більше людей, ніж за весь липень

За минулу добу, 21 жовтня, в Україні зареєстрували 614 смертей внаслідок коронавірусу. Це більше, ніж за весь липень 2021 року.

Згідно з даними РНБО, впродовж липня 2021 року коронавірус забрав життя 560 мешканців України. Враховувались дані про смерті з 1 по 31 липня включно (у статистиці РНБО – з 2 липня по 1 серпня, оскільки нові випадки реєструють днем пізніше).

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Також дані МОЗ свідчать, що 94,2% пацієнтів, яких госпіталізували через коронавірус за останній тиждень, не були вакциновані. Так, лише 5-6% госпіталізованих мали хоча б одне щеплення.

Тим часом мешканці України не поспішають вакцинуватися та купують підроблені сертифікати. З необхідних 70% в Україні принаймні однією дозою щеплено близько 21% людей – це 8 557 657 реципієнтів, з яких 6 829 174 вже повністю імунізовані.



Рівень вакцинації серед госпіталізованих пацієнтів / Джерело Український центр охорони здоров'я – UHC

Смертність б'є рекорди:

Загалом станом на 22 жовтня в Україні зареєстрували 63 003 смертей від коронавірусу.

Останні декілька днів ми б'ємо рекорди за смертністю серед пацієнтів – за 21 та 20 жовтня хвороба забрала життя 614 та 546 людей відповідно.

У багатьох містах переповнені палати інтенсивної терапії.

Показники госпіталізацій перевищені у 18 регіонах країни . У Донецькій, Житомирській та Запорізькій областях рівень госпіталізації перевищує 100% при нормі 60% на 100 тисяч населення.

До слова, 97% померлих від коронавірусу у вересні не мали жодного щеплення проти коронавірусу. Так, вакциновані люди також можуть інфікуватися та передавати хворобу іншим. Але імунізація значно знижує ризики госпіталізації та смерті.

Як записатися на вакцинацію та які документи потрібні

Записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря або сервіс Helsi. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або, знову ж таки, через свого лікаря.

Якщо у вас підписана декларація з сімейним лікарем, жодних документів не потрібно. Якщо ж ні, з собою потрібно взяти паспорт та ІПН.