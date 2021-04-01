Члени комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримали законопроєкт про кримінальну відповідальність за погрозу або насильство щодо медика або фармацевтичного працівника. Йдеться про проєкт закону №5124.

Про це повідомили на засіданні комітету. Його підтримали 10 членів комітету, а чотири не голосували.

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Підтримати проєкт закону №5124 доопрацьований і запропонувати комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеним головним з підготовки цього законопроєкту, рекомендувати ВР у першому читанні прийняти його за основу,

– йдеться в рішенні.

Яку відповідальність передбачає закон