За насильство проти медиків хочуть карати в'язницею
Члени комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримали законопроєкт про кримінальну відповідальність за погрозу або насильство щодо медика або фармацевтичного працівника. Йдеться про проєкт закону №5124.
Джерело:24 Канал
Про це повідомили на засіданні комітету. Його підтримали 10 членів комітету, а чотири не голосували.
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Підтримати проєкт закону №5124 доопрацьований і запропонувати комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеним головним з підготовки цього законопроєкту, рекомендувати ВР у першому читанні прийняти його за основу,
– йдеться в рішенні.
Яку відповідальність передбачає закон
- Закон пропонує карати погрозу вбивством позбавленням волі на строк до 2 років;
- умисне нанесення побоїв легкої або середньої тяжкості – до 5 років;
- важких пошкоджень – від 5 до 12 років.
Цей законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді в кінці березня. Цьому передувало численні напади на медиків у лікарнях та під час викликів.
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