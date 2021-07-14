За останній тиждень в Україні зробили більше COVID-щеплень, ніж за минулий місяць

За минулий тиждень, а саме з 5 по 11 липня, в Україні зробили 563 952 щеплень проти коронавірусу. Це значно більше, ніж впродовж усього минулого місяця.

Так, за період з 8 червня по 4 липня в Україні проти коронавірусу вакцинували 440 614 людей. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що темп імунізації в країні збільшується шостий тиждень поспіль й фіксуються рекорди вакцинації за добу.

До теми Кількість вакцинованих за добу в Україні перевалила за 101 тисячу

При цьому він підкреслив, що вакцинація є питанням національної безпеки.

Чим швидшими будуть темпи вакцинації, тим більше людей ми захистимо в тому числі й від нового Дельта-штаму коронавірусу. Україна повною мірою забезпечена вакцинами й вони стабільно надходять до нас,

– заявив Шмигаль.

До слова, найближчим часом до нас надійдуть 1,23 мільйона доз вакцини CoronaVac та 256 тисяч доз Pfizer-BioNTech.

Актуальні дані про COVID-вакцинацію в Україні

Джерело: МОЗ

Від учора в Україні проти коронавірусу вакцинували 101 246 людей. Першу дозу препарату отримали 57 827 людей, а 43 419 – другу.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 415 054 людини. З них першу дозу отримали 2 415 052, а ще 1 258 703 – другу.

Загалом в країні проведено 3 673 755 щеплень проти коронавірусу.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу