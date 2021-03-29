За останню добу у 4 областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу
28 березня першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 1 585 громадян України. Водночас у 4 областях не провели жодного щеплення.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Статистика вакцинації в Україні
У Донецькій, Луганській, Рівненській та Чернігівській областях у неділю не зробили жодного щеплення проти COVID-19. У Кіровоградській області вакцинували 10 людей.
До теми COVID-19 в Україні: понад 8 тисяч інфікованих, 178 – померли
У Києві та в Київській області в неділю зробили по 20 щеплень. Також 20 ампул препарату використали на Волині, по 30 – у Миколаївській та Сумській областях.
Щеплення проводили 51 мобільна бригада з імунізації та 72 пункти щеплення.
Головне про вакцинацію проти СOVID-19
- Вакцинація стартувала 24 лютого препаратом CoviShield, тобто AstraZeneca.
- Загалом щеплення проти коронавірусу отримали вже 198 464 мешканців країни, з них одна людина отримала дві дози вакцини, решта – лише першу.
- Станом на 28 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 364 104 людини.
Поділитися новиною