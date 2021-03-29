За останню добу у 4 областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу

Джерело:фейсбук Максима Степанова
28 березня першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 1 585 громадян України. Водночас у 4 областях не провели жодного щеплення.
У Донецькій, Луганській, Рівненській та Чернігівській областях у неділю не зробили жодного щеплення проти COVID-19. У Кіровоградській області вакцинували 10 людей.
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У Києві та в Київській області в неділю зробили по 20 щеплень. Також 20 ампул препарату використали на Волині, по 30 – у Миколаївській та Сумській областях.Найбільше щеплень у неділю зробили в Харківській (230), Полтавській (190), Івано-Франківській (175), Херсонській (140) і Житомирській (120) областях.
Щеплення проводили 51 мобільна бригада з імунізації та 72 пункти щеплення.