Концентрацію антибіотиків в організмі можна визначити по диханню за допомогою нового біосенсора. Досі вченим вдавалося виявляти лише сліди антибактеріальних препаратів, проте тепер діагностика може стати набагато точнішою і простий.

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Як працює тест

Біосенсор розроблений на основі синтетичних білків, які реагують на антибіотики навіть у мінімальній концентрації в краплях повітря, яке видихають пацієнти.

Вчені порівняли результати з аналізами по зразками крові, сечі і слини тварин і продемонстрували, що точність тесту по диханню була аналогічна показниками в крові.

Перспективи відкриття

Такий тест по диханню має важливе значення для клінічної практики.

Наприклад, при таких важких станах як сепсис або органна недостатність лікарям необхідно підтримувати в організмі стабільний рівень антибіотиків і будь-яке відхилення може привести до незворотних наслідків, а також стати причиною резистентності.

Швидкий моніторинг рівнів антибіотиків буде зручним способом діагностики. Ми сподіваємося вбудувати біосенсори у звичайну маску для пацієнтів,

– розповіли дослідники.

Для пацієнтів з більш легкою формою інфекційних захворювань новий тест стане простим інструментом для визначення дозування препаратів відразу в кабінеті лікаря.

Можливо, у віддаленій перспективі новий тест зможе знизити безперервно прогресуючу резистентність бактерій до антибіотиків на тлі частого призначення препаратів.

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