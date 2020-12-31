Щеплення проти коронавірусу у США від початку масової вакцинації – трохи більше як за 2 тижні – отримали 2,5 мільйона людей. Аналітики вважають, що такий темп недостатній для швидкого подолання пандемії.

Вакцинувати американців почали 14 грудня, і за цей час щеплення отримали 2,5 мільйона людей у США. За такого темпу країні знадобиться майже 10 років, аби взяти під контроль пандемію COVID-19, пише NBC News.

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У рамках ініціативи Operation Warp Speed, створеної для пришвидшення розробки й розповсюдження вакцини проти коронавірусу, у США планують щепити проти COVID-19 80% громадян до кінця червня 2021 року. Населення країни, нагадаємо, трохи перевищує 330 мільйонів людей.

Аналітики підрахували: аби досягнути цієї мети, щодня ін'єкцію вакцини повинні отримувати щонайменше 3 мільйони американців.

Натомість, як свідчать дані ЦКЗ (Центрів з контролю та профілактики захворювань), станом на ранок 30 грудня щеплення отримали 2 589 125 американців.

Обраний президент Джозеф Байден вже обіцяв, що після інавгурації активно докладатиме зусиль, аби пришвидшити процес вакцинації. Адже план адміністрації Дональда Трампа "сильно відстає".

станом на ранок 30 грудня у світі вже введено понад До слова,вже введено понад 5,1 мільйона доз вакцин проти коронавірусу у 22 країнах.

Коротко про вакцинацію у США

11 грудня американсько-німецька вакцина від Pfizer та BioNTech отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

14 грудня у США стартувала кампанія з масової вакцинації проти COVID-19.

18 грудня у країні схвалили другий препарат – вакцину від Moderna.

Третину населення, до 100 мільйонів людей, у США планують вакцинувати вже до квітня.

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