За поточного темпу вакцинації США подолають пандемію хіба через 10 років, – NBC
Щеплення проти коронавірусу у США від початку масової вакцинації – трохи більше як за 2 тижні – отримали 2,5 мільйона людей. Аналітики вважають, що такий темп недостатній для швидкого подолання пандемії.
Вакцинувати американців почали 14 грудня, і за цей час щеплення отримали 2,5 мільйона людей у США. За такого темпу країні знадобиться майже 10 років, аби взяти під контроль пандемію COVID-19, пише NBC News.
До теми Майбутня віцепрезидентка США вакцинувалася проти COVID-19 у прямому ефірі
У рамках ініціативи Operation Warp Speed, створеної для пришвидшення розробки й розповсюдження вакцини проти коронавірусу, у США планують щепити проти COVID-19 80% громадян до кінця червня 2021 року. Населення країни, нагадаємо, трохи перевищує 330 мільйонів людей.
- Аналітики підрахували: аби досягнути цієї мети, щодня ін'єкцію вакцини повинні отримувати щонайменше 3 мільйони американців.
- Натомість, як свідчать дані ЦКЗ (Центрів з контролю та профілактики захворювань), станом на ранок 30 грудня щеплення отримали 2 589 125 американців.
Обраний президент Джозеф Байден вже обіцяв, що після інавгурації активно докладатиме зусиль, аби пришвидшити процес вакцинації. Адже план адміністрації Дональда Трампа "сильно відстає".
Коротко про вакцинацію у США
- 11 грудня американсько-німецька вакцина від Pfizer та BioNTech отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
- 14 грудня у США стартувала кампанія з масової вакцинації проти COVID-19.
- 18 грудня у країні схвалили другий препарат – вакцину від Moderna.
- Третину населення, до 100 мільйонів людей, у США планують вакцинувати вже до квітня.
Зверніть увагу У США вже діагностували новий штам коронавірусу
Поділитися новиною