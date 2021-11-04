До складу лімфатичної системи входять лімфа, лімфатичні вузли та судини, селезінка, тимус, мигдалики, аденоїди, кістковий мозок, пеєрові бляшки та збираючі протоки.

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Щодня через артерії та дрібні артеріоли кровоносних судин та капіляри проходить близько 20 літрів плазми. Після того, як плазма доставляє поживні речовини до тканин і забирає продукти їхньої життєдіяльності, близько 17 літрів повертаються в кровообіг по венах. А три літри, що залишилися, просочуються через капіляри в тканини тіла.

Основні функції лімфатичної системи

підтримує рівень рідини в організмі: збирає зайву рідину, яка виділяється з клітин і тканин по всьому тілу, і повертає її в кровообіг;

поглинає жири з травного тракту: лімфа збирає з кишечника рідини, які містять жири та білки, і транспортує їх назад у кровообіг;

захищає організм від патогенів. Лімфатична система – частина імунної системи. Вона виробляє та вивільняє лімфоцити та інші імунні клітини, які контролюють, а потім знищують чужорідних агентів, наприклад бактерії, віруси, паразити та грибки;

транспортує та видаляє продукти життєдіяльності та чужорідні клітини з лімфи.

Деякі стани можуть впливати на судини, залози, органи та інші складові лімфатичної системи. До цих станів належать інфекції, запалення, пухлини, закупорка рубцевою тканиною із пошкоджених лімфатичних судин або вузлів. Порушення в лімфатичній системі виникають під час розвитку плода до народження, у дитинстві або внаслідок хвороби чи травми.

Як дбати про лімфатичну систему

уникати токсичних хімікатів, наприклад засобів для чищення або пестицидів. Хімічні речовини можуть накопичуватися в організмі, і тоді лімфатичній системі складніше їх знешкодити;

пити воду, щоб не було зневоднення та лімфа могла легко переміщатися по тілу;

вести здоровий спосіб життя: регулярно тренуватися та збалансовано харчуватися.

А ось лімфодренажний масаж лімфатичній системі не допоможе.