Найменший пріоритет надається неекстреним випадкам. В принципі, вони взагалі не належать до сфери екстреної допомоги або медицини катастроф, тож швидка має право взагалі не прибути на такий виклик. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів лікар з медицини невідкладних станів ЛОЦЕМЛ МК Володимир Ананєвич.
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Пріоритет надається двом видам викликів
Найвищий пріоритет надається критичним випадкам. Це коли пацієнт перебуває у загрозливому для життя стані. Другий пріоритет – категорія "екстрені". Це коли немає прямої загрози життю, але є значна загроза для здоров'я пацієнта і зволікання може поставити під загрозу й життя.
Натомість неекстрені випадки – це звичайні пацієнти. До прикладу, люди з хронічними хворобами або люди гіпертонією, які повинні регулярно приймати лікарські засоби, аби їхній стан не погіршувався. Тобто якби такі пацієнти слідкували за своїм станом здоров'я, у них би не було приводу викликати "швидку".
Також багато людей викликають "103" для того, аби їм просто поміряли тиск.
За скільки часу карета "швидкої" повинна прибути на місце виклику
Це залежить від класифікації виклику:
- Критичний виклик – до 10 хвилин,
- Екстрений виклик – до 20 хвилин.
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