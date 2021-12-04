За скільки часу "швидка" повинна прибути на місце і яким викликам дають найбільший пріоритет
Джерело:24 канал
Для бригади екстреної допомоги важлива кожна хвилина. Завдання диспетчера – чітко встановити, чи справді та як швидко людині потрібна допомога.
Найменший пріоритет надається неекстреним випадкам. В принципі, вони взагалі не належать до сфери екстреної допомоги або медицини катастроф, тож швидка має право взагалі не прибути на такий виклик. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів лікар з медицини невідкладних станів ЛОЦЕМЛ МК Володимир Ананєвич.
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Пріоритет надається двом видам викликів
Найвищий пріоритет надається критичним випадкам. Це коли пацієнт перебуває у загрозливому для життя стані. Другий пріоритет – категорія "екстрені". Це коли немає прямої загрози життю, але є значна загроза для здоров'я пацієнта і зволікання може поставити під загрозу й життя.
Натомість неекстрені випадки – це звичайні пацієнти. До прикладу, люди з хронічними хворобами або люди гіпертонією, які повинні регулярно приймати лікарські засоби, аби їхній стан не погіршувався. Тобто якби такі пацієнти слідкували за своїм станом здоров'я, у них би не було приводу викликати "швидку".
Також багато людей викликають "103" для того, аби їм просто поміряли тиск.Повну версію інтерв'ю з лікарем Володимиром Ананєвичем та його колегами читайте у межах проєкту " Інтерв'ю24".
За скільки часу карета "швидкої" повинна прибути на місце виклику
Це залежить від класифікації виклику:
- Критичний виклик – до 10 хвилин,
- Екстрений виклик – до 20 хвилин.
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