За скільки часу "швидка" повинна прибути на місце і яким викликам дають найбільший пріоритет

Для бригади екстреної допомоги важлива кожна хвилина. Завдання диспетчера – чітко встановити, чи справді та як швидко людині потрібна допомога.

Найменший пріоритет надається неекстреним випадкам. В принципі, вони взагалі не належать до сфери екстреної допомоги або медицини катастроф, тож швидка має право взагалі не прибути на такий виклик. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів лікар з медицини невідкладних станів ЛОЦЕМЛ МК Володимир Ананєвич.

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Пріоритет надається двом видам викликів

Найвищий пріоритет надається критичним випадкам. Це коли пацієнт перебуває у загрозливому для життя стані. Другий пріоритет – категорія "екстрені". Це коли немає прямої загрози життю, але є значна загроза для здоров'я пацієнта і зволікання може поставити під загрозу й життя.

Натомість неекстрені випадки – це звичайні пацієнти. До прикладу, люди з хронічними хворобами або люди гіпертонією, які повинні регулярно приймати лікарські засоби, аби їхній стан не погіршувався. Тобто якби такі пацієнти слідкували за своїм станом здоров'я, у них би не було приводу викликати "швидку".

Також багато людей викликають "103" для того, аби їм просто поміряли тиск.

Повну версію інтерв'ю з лікарем Володимиром Ананєвичем та його колегами читайте у межах проєкту " Інтерв'ю24 ".

За скільки часу карета "швидкої" повинна прибути на місце виклику

Це залежить від класифікації виклику:

Критичний виклик – до 10 хвилин,

Екстрений виклик – до 20 хвилин.

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