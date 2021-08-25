За останні 30 років кількість гіпертоніків подвоїлась

Вчені оцінили поширеність хвороби в різних країнах і частку людей, які отримують її лікування. Дослідження показало, що кількість хворих на гіпертонію людей у світі до 2019 року подвоїлося в порівнянні з 1990 роком.

Міжнародна група вчених проаналізувала дані 1 201 великого дослідження про поширеність гіпертонічної хвороби в 184 країнах. Від неї страждають до 626 мільйонів жінок і 652 мільйонів чоловіків.

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Чому збільшилася кількість хворих

Це збільшення відбулося багато в чому завдяки зростанню кількості населення і збільшення кількості людей похилого віку. Водночас доля гіпертоніків серед людей 30 – 79 років майже не змінилася – їх залишається близько третини.

Змінився розподіл захворюваності у світі: вона знизилася багатих країнах, але збільшилася або змінилася, натомість у країнах з низьким і середнім рівнем доходом.

Найменше гіпертоніків виявилося в Канаді та Перу (менше чверті дорослого населення).

Найбільша кількість чоловіків з високим артеріальним тиском виявилося в Аргентині та Таджикистані, жінок – в Парагваї та Тувалу (більша частина).

Проблеми лікування гіпертонії

Попри простоту діагностики та наявність порівняно недорогі ліки, у світі близько половини людей з гіпертонією (41% жінок і 51% чоловіків) не знає про свою хворобу, більша частина не отримують лікування. У світі контроль артеріального тиску відбувається тільки для однієї з чотирьох жінок і одного з п'яти чоловіків.

Контроль артеріального тиску у гіпертоніків покращився у порівнянні з показниками 1990 року в більшості країн. Він залишився на колишньому рівні в деяких бідних країнах Африки, Океанії та Азії. У них лікування отримує менше п'ятої частини чоловіків і менше 10% жінок з гіпертонією.

Вчені пишуть, що існує термінова потреба швидкої зміни підходу до зниження тягаря гіпертонії в усьому світі.

Раніше дослідники порахували, що тільки у 2019 році через високі температури в усьому світі померли не менше 356 тисяч осіб.