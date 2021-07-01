Все залежатиме від того, чи зможе Україна продовжити нарощувати темпи. Про це в ефірі повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

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Україна збільшує темпи вакцинації

За його словами, для того, щоб вакцинувати 70% дорослого населення до кінця 2021 року, необхідно темпи збільшити до 4 разів.

Це дуже реалістично. Тому що держава поступово збільшує темпи вакцинації. Вона виявляє операційні недоліки і переходить на новий рівень,

– наголосив Ганиченко.

Він відзначив, що за останній тиждень зростання темпів вакцинації було на третину.

До речі! Середні європейські темпи вакцинації в 3 – 4 рази вищі, ніж в Україні.

Використали лише половину вакцини

З всієї вакцини, яка приїхала в Україні, як зауважив Ганиченко, використали лише половину.

Якщо темпи вакцинації йтимуть так само як і зараз, то вакцини вистачить ще на місяць,

– відзначив експерт.

За його словами, саме за цей період повинні відбутись нові постачання препарату. "Питанням в тому, чи будуть ці постачання, які заплановані, в повному об'ємі виконані. Якщо це буде – то план є реальним, якщо вони посуватимуться – це впливатиме на темпи вакцинації", – додав Ганиченко.

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