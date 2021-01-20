У період з 11 по 17 січня ВООЗ зареєструвала близько 94 тисячі смертей внаслідок COVID-19. Це найбільша кількість летальних випадків у світі від початку пандемії.

Рівень смертності внаслідок коронавірусу за останній тиждень зріс на 9%. Про це з посиланням на ВООЗ повідомляє Financial Times.

До теми Катастрофічне моральне падіння, – глава ВООЗ застеріг від нерівномірної вакцинації

В Америці зареєстрували 43,8 тисячі смертей, у Європі – 37,7 тисяч, в Африці – 5 тисяч, у Південно-Східній Азії – 3,4 тисячі. Зростання смертності спостерігалося у всіх цих групах.

Це вже другий сумний рекорд поспіль за останній тиждень. Так, минулого тижня через хворобу померло 86,4 тисяч пацієнтів.

Загалом кількість летальних випадків серед хворих на COVID-19 у світі перевищила 2 мільйони.

Захворюваність на коронавірус у світі: що варто знати