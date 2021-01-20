За тиждень від коронавірусу у світі померла рекордна кількість людей: ВООЗ
У період з 11 по 17 січня ВООЗ зареєструвала близько 94 тисячі смертей внаслідок COVID-19. Це найбільша кількість летальних випадків у світі від початку пандемії.
Рівень смертності внаслідок коронавірусу за останній тиждень зріс на 9%. Про це з посиланням на ВООЗ повідомляє Financial Times.
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В Америці зареєстрували 43,8 тисячі смертей, у Європі – 37,7 тисяч, в Африці – 5 тисяч, у Південно-Східній Азії – 3,4 тисячі. Зростання смертності спостерігалося у всіх цих групах.
Це вже другий сумний рекорд поспіль за останній тиждень. Так, минулого тижня через хворобу померло 86,4 тисяч пацієнтів.
Загалом кількість летальних випадків серед хворих на COVID-19 у світі перевищила 2 мільйони.
Захворюваність на коронавірус у світі: що варто знати
- За останній тиждень зафіксували 4,7 мільйони випадків інфікування коронавірусом. Це другий результат за весь час пандемії (-6%). Рекордний приріст зареєстрували минулого тижня, тоді захворіло понад 5 мільйонів людей.
- Інфекція стрімко поширюється в Африці, Східному Середземномор'ї та Західно-Тихоокеанському регіоні.
- Натомість Європа зареєструвала зниження кількості нових випадків захворювання на 15%.
- Ситуація покращується й у США та Південно-Східній Азії. Поки що невідомо, чи пов'язано це з вакцинацією у цих країнах.
- Загалом від початку пандемії коронавірусом інфікувалося щонайменше 96,2 мільйонів людей. З них понад 53,1 мільйони одужали, але більш ніж 2,06 мільйоні померли.
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