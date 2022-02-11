Госпіталізували 25 453 людини, летальних випадків — 1 420. Одужали 90 475 людей.

Увага Понад 46% з-поміж усіх госпіталізованих це діти, – МОЗ

Рівень захворюваності перевищений

Рівень захворюваності в Україні становить 1 267 випадків на 100 тисяч населення при визначеному показнику "зеленого" рівня 75 на 100 тисяч населення.

Найвищий рівень захворюваності в Житомирській області — 2 176 випадків на 100 тисяч населення, у Хмельницькій — 2 145, в Сумській — 2 056, в Рівненській — 2 023.

Найнижчий рівень у Кіровоградській області — 484, у Запорізькій — 771, у Дніпропетровській — 763.

Показники госпіталізації

Рівень госпіталізації хворих із COVID-19 в середньому по країні складає 66,8 випадку на 100 тисяч населення при визначеному показнику 60.

Найвищий показник у Житомирській області — 115,2, у Хмельницькій — 103,9, у Миколаївській — 97,0.

Актуальна статистика Від початку пандемії у нас 4 462 970 випадки коронавірусу, серед них 102 403 – летальні.

Наприкінці січня – на початку лютого в Україні стрімко зросла кількість хворих на коронавірус.

Впродовж минулої доби, 10 лютого, в Україні виявили 41 229 нових випадки коронавірусу. Увага! Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозував, що буде до 60 тисяч хворих на добу. Однак він наголошує, що треба зберігати спокій.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал