За тиждень захворіли на коронавірус 250 тисяч українців, – ЦГЗ
Джерело:ЦГЗ
За останній тиждень на COVID-19 захворіли майже 250 тисяч українців. Значно зросла захворюваність серед дітей – 22 365 нових випадків інфікування.
Госпіталізували 25 453 людини, летальних випадків — 1 420. Одужали 90 475 людей.
Увага Понад 46% з-поміж усіх госпіталізованих це діти, – МОЗ
Рівень захворюваності перевищений
Рівень захворюваності в Україні становить 1 267 випадків на 100 тисяч населення при визначеному показнику "зеленого" рівня 75 на 100 тисяч населення.
Найвищий рівень захворюваності в Житомирській області — 2 176 випадків на 100 тисяч населення, у Хмельницькій — 2 145, в Сумській — 2 056, в Рівненській — 2 023.
Найнижчий рівень у Кіровоградській області — 484, у Запорізькій — 771, у Дніпропетровській — 763.
Показники госпіталізації
Рівень госпіталізації хворих із COVID-19 в середньому по країні складає 66,8 випадку на 100 тисяч населення при визначеному показнику 60.
Найвищий показник у Житомирській області — 115,2, у Хмельницькій — 103,9, у Миколаївській — 97,0.
Актуальна статистика
- Від початку пандемії у нас 4 462 970 випадки коронавірусу, серед них 102 403 – летальні.
- Наприкінці січня – на початку лютого в Україні стрімко зросла кількість хворих на коронавірус.
- Впродовж минулої доби, 10 лютого, в Україні виявили 41 229 нових випадки коронавірусу.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал