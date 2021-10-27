Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів очільник Чернігова Владислав Атрошенко. За його словами, місто не зможе до 2022 року вакцинувати 70% людей.

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"Що стосується підроблених сертифікатів, то вдало кажуть, що люди купують квиток на кладовище за власні гроші. Я вважаю, що це справа правоохоронних органів. Повним ідіотизмом є купувати підроблені сертифікати з усіма ризиками. Очевидно, що якщо є запит, то буде й пропозиція", – розповів Атрошенко.

Яка ситуація в місті

До червоної зони Чернігів перейде 30 жовтня. Мер розповів, що у місті працюють 12 бригад швидких допомог, а ситуація загалом є під контролем.

"Це вже другий рік цієї пандемії й представники бізнесу, керівники ставитимуться до цього свідомо. У нас є окремі питання щодо ринків. Ми працюватимемо у рамках тих заходів, які рекомендує Кабінет Міністрів України. Намагатимемось реально працювати, щоб зберегти життя людей.

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