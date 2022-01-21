За всі хвилі такого не було

За словами санлікаря, у другій половині січня приріст інфікованих коронавірусом сягнув 120%.

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В останній тиждень безпрецедентно стрімко зростає рівень захворюваності – 120% приріст. За всі хвилі такого темпу ще не було і це прогнозувалось у зв'язку з властивостями штаму Омікрон,

– зазначив Роман Сафонов.

Та додав, що чим стрімкіше хвиля зростає, так само стрімко вона спадає.

Зі слів Сафонова, штам коронавірусу Дельта був у 5 разів заразніший, ніж його попередник – класичний уханський штам COVID-19. Своєю чергою Омікрон втричі заразніший, ніж Дельта.

Особливості перебігу хвороби інфікованих Омікроном

Також лікар розповів, що динаміка захворюваності в області показала, що цей штам "менш вбивчий" та провокує менше випадків для госпіталізацій. Загалом кількість нових госпіталізацій з COVID-19 сягнула 13%.

Омікрон більше протікає як звичайна застуда. Суттєвих особливостей, відмінностей цього штаму від попереднього щодо симптоматики немає,

– сказав головний санлікар.

Характерними симптомами, зі слів лікар, є:

нежить,

чхання,

першіння в горлі,

штам менше вражає легені,

втрата нюху у кожного п'ятого.

Увага! На відміну від попередників, Омікрон має менший цикл. Інкубаційний період штаму – орієнтовно 3 дні, частіше хворіють люди віком від 30 до 49 років.

Також санлікар розповів, що наразі на коронавірус менше хворіють особи старшого віку, найбільше випадків інфікування фіксують у групі середнього віку. Крім того, хворобу дедалі більше виявляють у дітей.

Зростання й надалі буде

Щодо циркуляції Омікрону Сафонов, наголосив, що лабораторія в області здатна виявляти різні штами вірусу. Санлікар припустив, що Омікрон поступово витіснятиме Дельту, а тому в області прогнозують у лютому пікове значення захворюваності.

Окрім того, пояснив він, лікування Омікрону, як і раніше, симптоматичне, а ефективним захистом від складного перебігу хвороби залишається вакцинація, зокрема, й дітей з 12-річного віку.

Нагадаємо! Невакциновані мають вдесятеро вищий ризик смертності від COVID-19 та у 4,5 раза вищий ризик госпіталізації, ніж ті, хто пройшов базовий курс щеплення.

Актуальна ситуація з COVID-19

Впродовж останньої доби у Рівненській області зафіксували 702 випадки інфікування COVID-19.

Загалом за останню добу в Україні зафіксували 20 156 нових хворих.

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що країні не вдасться уникнути нової хвилі коронавірусу через новий штам.

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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