За всі хвилі такого не було
За словами санлікаря, у другій половині січня приріст інфікованих коронавірусом сягнув 120%.
Увага "Анксіомедін" – натуральний фітокомплекс для активного життя без тривоги та стресу
В останній тиждень безпрецедентно стрімко зростає рівень захворюваності – 120% приріст. За всі хвилі такого темпу ще не було і це прогнозувалось у зв'язку з властивостями штаму Омікрон,
– зазначив Роман Сафонов.
Та додав, що чим стрімкіше хвиля зростає, так само стрімко вона спадає.
Зі слів Сафонова, штам коронавірусу Дельта був у 5 разів заразніший, ніж його попередник – класичний уханський штам COVID-19. Своєю чергою Омікрон втричі заразніший, ніж Дельта.
Особливості перебігу хвороби інфікованих Омікроном
Також лікар розповів, що динаміка захворюваності в області показала, що цей штам "менш вбивчий" та провокує менше випадків для госпіталізацій. Загалом кількість нових госпіталізацій з COVID-19 сягнула 13%.
Омікрон більше протікає як звичайна застуда. Суттєвих особливостей, відмінностей цього штаму від попереднього щодо симптоматики немає,
– сказав головний санлікар.
Характерними симптомами, зі слів лікар, є:
- нежить,
- чхання,
- першіння в горлі,
- штам менше вражає легені,
- втрата нюху у кожного п'ятого.
Також санлікар розповів, що наразі на коронавірус менше хворіють особи старшого віку, найбільше випадків інфікування фіксують у групі середнього віку. Крім того, хворобу дедалі більше виявляють у дітей.
Зростання й надалі буде
Щодо циркуляції Омікрону Сафонов, наголосив, що лабораторія в області здатна виявляти різні штами вірусу. Санлікар припустив, що Омікрон поступово витіснятиме Дельту, а тому в області прогнозують у лютому пікове значення захворюваності.
Окрім того, пояснив він, лікування Омікрону, як і раніше, симптоматичне, а ефективним захистом від складного перебігу хвороби залишається вакцинація, зокрема, й дітей з 12-річного віку.
Актуальна ситуація з COVID-19
- Впродовж останньої доби у Рівненській області зафіксували 702 випадки інфікування COVID-19.
- Загалом за останню добу в Україні зафіксували 20 156 нових хворих.
- У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що країні не вдасться уникнути нової хвилі коронавірусу через новий штам.
Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
До теми У МОЗ розповіли, чи вистачить усім хворим кисню в лікарнях