За затримку постачання китайської вакцини "Лекхім" оштрафують на мільйони гривень

Державне підприємство "Медичні закупівлі" продовжує нараховувати пеню "Лекхім", за порушення строків постачання, які були в договорі першої партії вакцини CoronaVac у кількості 700 тисяч флаконів. Крім того "Лекхіму" загрожує штраф у розмірі понад 38 мільйонів гривень.

Затримки постачання

"Медичні закупівлі" зазначають, що "Лекхім" мав поставити в Україну 700 тисяч флаконів китайської вакцини CoronaVac в строк не пізніше 30 днів з дня реєстрації вакцини в одній з визначених країн.

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Оскільки 4 лютого вакцина була зареєстрована в Китаї, постачання першої партії вакцини в Україну мало відбутись до 6 березня. Фактично вакцина надійшла на склади "Медичних закупівель" 10 квітня, і у кількості 200 тисяч флаконів, що є значно менше за обсяг очікуваної першої партії згідно з умовами договору,

– йдеться в повідомленні

Постачання цієї кількості флаконів не звільняє постачальника від обов'язку сплати пені та штрафу через недотримання строків поставки продукції, які передбачені в договорі. "Медичні закупівлі" продовжують нарахування пені за кожен день такої прострочки, починаючи з 06.03.2021.

Який штраф отримає "Лекхім"

За кожен день прострочення "Лекхім" зобов'язаний сплатити 0,1% від ціни продукції, а також 7% за прострочення постачання вакцини у понад 30 днів.

За підрахунками StateWatch розмір пені станом на 14 квітня складає 13,7 мільйона гривень. У свою чергу, штраф складає 24,7 мільйона гривень. Загалом на "Лекхім" має сплатити ДП "Медичні закупівлі" 38,4 мільйона гривень,

– зазначили експерти.

Наразі, за кожен день прострочення поставки вакцини "Лекхіму" нараховується пеня в розмірі 252 тисячі гривень.