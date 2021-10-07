Так, за вчора, 6 жовтня, країні померли понад 330 осіб з коронавірусом. Напередодні в Румунії зафіксували майже 15 тиcяч нових випадків захворювання. Це найбільше число з початку пандемії.
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Влада б'є на сполох
У зв'язку з цим Бухарест звернувся до Євросоюзу за допомогою з ліками. Також в румунських лікарнях тимчасово зупинили нетермінові операції. Річ у тім, що оскільки у відділеннях інтенсивної терапії закінчилися вільні ліжка.
Крім цього, органи охорони здоров'я активували Механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати доступ до додаткових запасів тоцилізумабу ( це препарат, що використовується для лікування COVID-19) та індивідуальних кисневих апаратів.
Коронавірус в Румунії: загальна статистика
Джерело: Worldometers
- За весь час пандемії у країні виявили 1 318 367 хворих на коронавірус.
- На жаль, померли 38 542 людей.
- Водночас вдалося побороти недугу 1 158 453 людям.