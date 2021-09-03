Там багато людей потребують допомоги медиків. Так, перевищені показники за рівнем госпіталізацій.

До теми Кількість інфікованих наблизилась до 3 тисяч: в Україні погіршилась ситуація з COVID-19

Епіднебезпека в Україні

З усіх регіонів Луганська та Одеська області перевищують цю норму вже другий день поспіль. Зокрема,

у Луганській – показники госпіталізації хворих на COVID-19 становлять 51,4%, станом на 2 вересня. Днем раніше – 75,8%;

в Одеській області також перевищення по цьому показнику – 53,7%, а днем раніше – 70,2%.

Довідка. За даними МОЗ, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою має становити не більш ніж 50%.

Де ситуація покращилась

Разом з тим, у Львівській та Херсонській областях ситуація з динамікою COVID-госпіталізацій стабілізувалася. Станом на 1 вересня вона становила 54,4% і 56,2%, а 2 вересня – 47,8% та 37% відповідно.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

В Україні погіршилась ситуація з COVID-19: статистика