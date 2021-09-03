Забагато госпіталізованих: 2 області України не відповідають зеленій зоні карантину
3 вересня 2021 , 14:06Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Усі регіони України наразі перебувають у зеленій зоні карантину. Втім, 2 із них не відповідають деяким показникам.
Там багато людей потребують допомоги медиків. Так, перевищені показники за рівнем госпіталізацій.
До теми Кількість інфікованих наблизилась до 3 тисяч: в Україні погіршилась ситуація з COVID-19
Епіднебезпека в Україні
З усіх регіонів Луганська та Одеська області перевищують цю норму вже другий день поспіль. Зокрема,
- у Луганській – показники госпіталізації хворих на COVID-19 становлять 51,4%, станом на 2 вересня. Днем раніше – 75,8%;
- в Одеській області також перевищення по цьому показнику – 53,7%, а днем раніше – 70,2%.
Де ситуація покращилась
Разом з тим, у Львівській та Херсонській областях ситуація з динамікою COVID-госпіталізацій стабілізувалася. Станом на 1 вересня вона становила 54,4% і 56,2%, а 2 вересня – 47,8% та 37% відповідно.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
В Україні погіршилась ситуація з COVID-19: статистика
Джерело: МОЗ
- Станом на 3 вересня в Україні впродовж доби виявили 2693 випадків коронавірусної хвороби. До лікарень госпіталізували 826 пацієнтів з ускладненими симптомами коронавірусу. Померли внаслідок хвороби 45 пацієнтів. Водночас видужали 1 112 людини.
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні 2 293 541 підтверджений випадок захворювання.
- Станом на 3 вересня одужало – 2 210 866 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 53 922 мешканців країни.