Заблокувати метастазування раку можливо: вчені запропонували дві стратегії

Вчені зрозуміли, як запускається процес метастазування і що спонукає сплячі ракові клітини активізуватися знову. Вони вважають, що імунотерапія під час ремісії повинна запобігти розвитку метастазів в майбутньому.

Метастази можуть розвиватися в організмі людини, яка мала рак, навіть через роки ремісії. Так стається через ракові клітини, які мігрували з осередкової пухлини в інші органи і залишилися там в неактивному стані. Тому фахівці радять таким пацієнтів регулярно обстежуватись, аби виявити нові ймовірні вогнища.

Робота дослідників з Базельського університету, ймовірно, пояснить, що провокує ракові клітини прокидатися і знову провокувати пухлини.

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Розуміння клітинних і молекулярних механізмів, що лежить в основі спокою пухлини, має вирішальне значення для запобігання рецидиву раку,

– йдеться в дослідженні.

Деталі відкриття

Перші експерименти вчені провели на моделях мишей і зразках тканин людини. З'ясувалось, що клітини, які мігрували з пухлини молочної залози в печінку зберігають бездіяльність, а потім прокидаються для формування нового вогнища раку.

Ключову роль в цьому переході грають два типи клітин:

До першого типу відносяться Т-кілери, які контролюють сплячку ракових клітин за допомогою вивільнення гамма-інтерферону.

Другий тип клітин - зірчасті клітини печінки. Коли вони активізуються з якої-небудь причини, це пригнічує імунні клітини і в результаті ракові клітини прокидаються. Причиною може бути інфекція, хронічне запалення або інший фактор.

Відкриття вказує відразу на кілька можливих терапевтичних варіантів, які запобігають метастазуванню.

Можливі стратегії метастазування

Перша стратегія включає імунотерапію на основі інтерлейкіну-15, яка націлена на збільшення кількості імунних клітин в тканини.

Друга базується на терапії інтерфероном, яка зможе підтримувати сон ракових клітин. Нарешті, є потенціал для розробки інгібіторів для блокування Т-кілерів клітинами печінки.

Тепер команда вивчає механізми метастазування в інших тканинах, а також готується до проведення клінічних досліджень, які продемонструють ефект стимуляції імунних клітин для людини в довгостроковій перспективі.