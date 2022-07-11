Чому не можна забороняти аборти: промовисті результати нового дослідження

Дослідження розкриває довгострокові несприятливі наслідки небажаної вагітності для життя людей, вказуючи на широкі проблеми, які виникнуть у результаті рішення Верховного суду США про скасування конституційного права на аборт.

Жінки не жалкують про свій вибір

Дослідження проведене Каліфорнійським університетом у Сан-Франциско показало, що понад 95% людей, які вирішили зробити аборт, повідомили, що це було правильним рішенням для них під час опитування протягом наступних п’яти років.

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Також не було жодних доказів проблем з психічним здоров'ям серед учасників дослідження після аборту. Дослідження також показало, що жінки, які зробили аборт, були більш фінансово стабільними, ставили більш амбітні життєві цілі, виховували дітей у кращих умовах і мали більше шансів мати бажану дитину пізніше.

Негативні наслідки заборони абортів

Проте ті, хто не міг зробити аборт через термін вагітності, страждали від негативних наслідків, таких як серйозні проблеми з фізичним і психічним здоров’ям, економічні труднощі та відсутність підтримки.

Науковці спостерігали за 1000 жінками з 30 медичних центрів по всій країні протягом п’яти років. Ті, кому було відмовлено в аборті повідомляли про більшу кількість небезпечних для життя ускладнень вагітності, таких як еклампсія та інфекції. У довгостроковій перспективі вони повідомляли про гірше здоров’я та сильніший хронічний біль у порівнянні з тими, кому вдалося перервати вагітність.

Негативний вплив на дітей

Дослідження також виявило негативний вплив на дітей, народжених від небажаної вагітності, включаючи погіршення материнського зв’язку та економічну незахищеність. Ці батьки також частіше виховували дитину самі, без підтримки членів сім’ї чи партнерів, і, швидше за все, підтримували контакт із жорстоким партнером.

Крім того, люди, які не мали доступу до аборту, мали втричі більше шансів бути безробітними, ніж ті, хто мав доступ до нього. Вони мали в чотири рази більші шанси жити за межею бідності.