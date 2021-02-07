Представники консервативної католицької партії Солідарна Польща запропонували створити спеціальні місця для підтримки вагітних жінок, які змушені народжувати дитину з патологією після введеного в країні закону про заборону абортів.

Так, консерватори пропонують створити спеціальні заклади, які назвуть "кімнати для плачу". У них нібито вагітні жінки зможуть виплакатися, отримати необхідну допомогу та рекомендації, що робити далі.

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Відповідна ініціатива стала черговою відповіддю на протести проти введення заборони на аборти.

Рішення суду про заборону абортів сподвигло політичні сили країни на пошук "способів підтримки жінок". Опозиційна партія запропонувала не застосовувати кримінальну відповідальність до лікарів, які проводять аборти.

Крім того, в Мін'юсті презентували законопроект про створення спеціальних хоспісів для тих, у кого дитина повинна народитися з відхиленнями.

Ініціатори законопроєкту заявили, що "у жінки буде, наприклад, окрема кімната для того, щоб поплакати".

У соціальних мережах чимало людей розкритикували ідею створення "кімнат для плачу" і порівняли її з історією з роману-антиутопії Маргарет Етвуд "Розповідь служниці".

Kobieto w ciąży ryzyka z wadami letalnymi, w Polsce nakazowo donosisz i urodzisz w hospicjum perinatalnym, tam dostaniesz osobny pokój i możliwość wypłakania się.

via @Sskarlet_Oharaa pic.twitter.com/R9n0XuNJSx — Monika Mesuret (@NocnaZ) February 3, 2021

Що відомо про заборону абортів у Польщі