Європарламент відреагував на рішення Верховного Суду США про заборону абортів

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій відреагував на нещодавнє рішення Верховного Суду США у справі про гарантування права жінок на аборти як конституційного.

Резолюція Європарламенту

За резолюцію проголосували 324 депутати, 155 "проти" і 38 "утрималися". В ній в ній зазначається, що з ухваленням рішення у справі "Dobbs v. Jackson Women's Health Organization" кілька штатів вже заборонили аборти, а це може ставити під загрозу здоров’я жінок і є втручанням у їхнє право на повагу до особистого життя.

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Також європарламентарі висловили солідарність з жінками у США у цій ситуації та закликають Конгрес прийняти законопроєкт, який захистив би право американок на аборт на федеральному рівні.

Також депутати висловили побоювання, що такий прецедент може надихнути противників абортів по всьому світу, у тому числі у різних країнах ЄС. тому Європарламент закликав доповнити Хартію Європейського Союзу про основні права додатковою статтею, яка б гарантувала право на безпечне і легальне проведення аборту.

Заборона абортів у США

Нагадаємо, що Верховний Суд США у рішенні від 24 червня 2022 року визнав, що право на аборти не захищається безпосередньо Конституцією США, відтак питання про заборону чи обмеження цього права може вирішуватись кожним штатом окремо.

Після цього Президент США Джо Байден заявив, що федеральний уряд країни захищатиме жінок, які планують зробити аборт.