Ініціатива заборони ментолових цигарок

Минулої весни Американська академія педіатрії звернулися в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) з вимогою заборонити ментолові сигарети у зв'язку з тим, що вони мають підвищений попит у дітей та підлітків.

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У FDA повідомили, що це зможуть реалізувати, але лише в тому випадку, якщо ефективність заборони буде науково підтверджена.

Дослідження впливу ментолових цигарок

Щоб надати ці докази, вчені Мічиганського університету створили імітаційну модель сучасних тенденцій в споживанні різних видів сигарет. Вони розробили гіпотетичний сценарій заборони ментолових сигарет починаючи з 2021 року, ґрунтуючись на експертній оцінці потенційного впливу куріння на здоров'я населення. Потім дослідники порівняли різницю між смертністю і сукупним числом втрачених років життя до 2060 року в разі введення заборони і її відсутності.

Сотні тисяч врятованих життів

Вчені виявили, що відмова від виробництва ментолових сигарет призведе до зниження рівня куріння в США на 15% вже до 2026 року. Кількість смертей серед курців знизиться приблизно на 5%, а кількість втрачених років – на 8,8%. Протягом 40 років за допомогою заборони на ментолові сигарети врятують не менше 650 тисяч життів американців.

Результати показують, що заборона на ментол буде сприяти відмові від куріння, або переходу до більш безпечні продукти, такі як електронні сигарети,

– зазначили науковці.

Нещодавно іспанські вчені провели метааналіз досліджень, який показав зв'язок між курінням і суїцидальною поведінкою. Це відбувається через те, що нікотин впливає на центральну нервову систему.