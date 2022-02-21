Попередні дослідження показали, що з 1970-х років знижується кількість сперматозоїдів у чоловіків, які живуть у Північній Америці, Австралії та Європі.

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Вчені не знають, чому так відбувається, але припускають, що це може бути пов'язано із забрудненням повітря.

В останні роки науковці провели кілька досліджень, щоб краще зрозуміти зв'язок між здоров'ям сперматозоїдів та забрудненням повітря твердими частинками. На жаль, результати дали мішані результати.

Тож дослідники з Китаю вирішили спробувати знову, вивчивши медичні записи 33 876 пацієнтів чоловічої статі з клінік лікування безпліддя в 130 містах Китаю.

Як проводилось дослідження

Спершу пацієнтів розділили на 4 групи – залежно від ступеня забруднення повітря в районах, де проживали чоловіки.

Вивчивши результати дослідження сперми з клінік, науковці зосередилися на кількості сперматозоїдів пацієнтів, ступеня їхньої концентрації та рухливості.

Результати аналізу

Дослідникам не вдалося знайти жодного зв'язку між кількістю сперми й концентрацією сперматозоїдів з рівнем забруднення повітря. Проте вони бачили закономірності, пов'язані з рухливістю. Так, пацієнти, які проживають у районах з високою концентрацією найдрібніших типів твердих частинок, мали найнижчу рухливість сперматозоїдів.

Звузивши свої результати вчені виявили, що у чоловіків, які зазнали впливу твердих частинок розміром менше ніж 2,5 мікрометрів, рухливість у середньому знизилася на 3,6% у порівнянні з середньостатистичним мешканцем Китаю.

Тим часом у чоловіків, які зазнали впливу більших частинок, наприклад до 10 мікрометрів у діаметрі, середнє зниження рухливості становило 2,44%.