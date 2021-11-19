Про цей випадок повідомила директорка комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради" Ольга Савчук.

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Як так сталося

Пацієнтка сама звернулася до медиків. Вона відчувала постійний дискомфорт при сечовипусканні. Спершу вона побувала позбутися болей ліками, однак це не допомагало.

Згодом їй провели відеоцистоскопічнне обстеження. Тоді й стала зрозуміла причина скарг. Річ у тім, що з тіла жінки медики забули забрати сечовий катетер після операції. Вона відбулася понад 18 місяців тому.

Скарги пацієнтки на постійний дискомфорт при сечовипусканні, нерезультативне консервативне лікування і, як знахідка, залишений сечовий катетер у сечовому міхурі після проведеного оперативного лікування понад 1,5 року тому,

– пояснила лікарка.

На щастя, причину дискомфорту виявили. Медикиня закликала лікарів бути уважними до своїх пацієнтів, адже ще в університеті їх вчили рахувати все "до і після операції, до останньої турундочки".

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