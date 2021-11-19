Заражена коронавірусом дівчина розповідала, що не може дихати. Полегшення приносила киснева маска. Однак коли сусідка по палаті також використовувала кисень, його бракувало обом.

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Дівчина скаржилася медикам, що не має, чим дихати. Однак завідувачка лише казала: якщо обурюватиметесь, поїдете до іншої лікарні.

Кажуть, що так має бути. А я кажу, що ці дні мені було нормально. А ці 2 дні нема чим дихати,

– просила про допомогу дівчина.

У наступних повідомленнях дівчина писала, що вже більше не може. Зазначала, що коли рухається, рівень сатурації падає до 60.

Окрім того, вагітна зізнавалася: їй страшно спати. Бо кисень закінчується дуже швидко. Тоді про це потрібно повідомляти, щоб поміняли балон.

Мама померлої у розпачі. Каже, що їй хочеться кричати. Жінка наголосила: вона не знає, чи правильно робить, однак оприлюднює переписку з донькою. Жінка попросила, аби кожен зробив свої висновки.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним дівчини.

Малюка врятувати не вдалося

Головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов повідомив, що дівчина померла на 30-у тижні вагітності. Дитину врятувати не вдалося.

За словами Сафонова, дівчина мала проблеми з дихальною системою.

Причиною смерті стала двобічна пневмонія, яка протікала у доволі важкій формі.

Останні переписки дівчини з рідними / "ЛУЧАНИ"

Зауважте! На початку листопада у Дубенському пологовому померла 23-річна породілля, заражена коронавірусом.

Допис з телеграм-каналу "ЛУЧАНИ"

"Прокидаюся від того, що задихаюся": померла від COVID 20-річна породілля з Дубна перед смертю розповіла про муки

20-річна вагітна жінка, у якої діагностували коронавірус, була на 7 місяці вагітності. За даними медиків, у жінки були проблеми із дихальною системою та важка пневмонія через коронавірус. Медики також не змогли врятувати і немовля.

Мати покійної дівчини опублікувала скриншоти переписки з донькою. Вагітна писала про те, що їй важко дихати, бракувало кисню, а коли вона нарікала, то медперсонал погрожував перевести її в іншу лікарню.

"Біль... Кричати хочеться... Моя пташечко, моя донечка... Не знаю, правильно роблю чи ні, але кожен для себе робіть висновки самі... Це переписка з моєю квіточкою... Ось таке відношення в лікарні...", — написала мати дівчини у Facebook.