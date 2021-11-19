"Задихаюся": померла від COVID-19 20-річна вагітна з Дубна перед смертю розповіла про муки

COVID-19 забрав життя 20-річної дівчини з Дубна, яка перебувала на 7-у місяці вагітності. Мама померлої оприлюднила деталі останніх переписок доньки.

Заражена коронавірусом дівчина розповідала, що не може дихати. Полегшення приносила киснева маска. Однак коли сусідка по палаті також використовувала кисень, його бракувало обом.

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Дівчина скаржилася медикам, що не має, чим дихати. Однак завідувачка лише казала: якщо обурюватиметесь, поїдете до іншої лікарні.

Кажуть, що так має бути. А я кажу, що ці дні мені було нормально. А ці 2 дні нема чим дихати,

– просила про допомогу дівчина.

У наступних повідомленнях дівчина писала, що вже більше не може. Зазначала, що коли рухається, рівень сатурації падає до 60.

Окрім того, вагітна зізнавалася: їй страшно спати. Бо кисень закінчується дуже швидко. Тоді про це потрібно повідомляти, щоб поміняли балон.

Мама померлої у розпачі. Каже, що їй хочеться кричати. Жінка наголосила: вона не знає, чи правильно робить, однак оприлюднює переписку з донькою. Жінка попросила, аби кожен зробив свої висновки.

Малюка врятувати не вдалося

Головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов повідомив, що дівчина померла на 30-у тижні вагітності. Дитину врятувати не вдалося.

За словами Сафонова, дівчина мала проблеми з дихальною системою.

Причиною смерті стала двобічна пневмонія, яка протікала у доволі важкій формі.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним дівчини.

Останні переписки дівчини з рідними / "ЛУЧАНИ"

На початку листопада у Дубенському пологовому померла 23-річна породілля, заражена коронавірусом.

Допис з телеграм-каналу "ЛУЧАНИ"

"Прокидаюся від того, що задихаюся": померла від COVID 20-річна породілля з Дубна перед смертю розповіла про муки

20-річна вагітна жінка, у якої діагностували коронавірус, була на 7 місяці вагітності. За даними медиків, у жінки були проблеми із дихальною системою та важка пневмонія через коронавірус. Медики також не змогли врятувати і немовля.

Мати покійної дівчини опублікувала скриншоти переписки з донькою. Вагітна писала про те, що їй важко дихати, бракувало кисню, а коли вона нарікала, то медперсонал погрожував перевести її в іншу лікарню.

"Біль... Кричати хочеться... Моя пташечко, моя донечка... Не знаю, правильно роблю чи ні, але кожен для себе робіть висновки самі... Це переписка з моєю квіточкою... Ось таке відношення в лікарні...", — написала мати дівчини у Facebook.