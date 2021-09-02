Відомо, що багато з пацієнтів скаржилися на болі в суглобах, головні болі, зневоднення й нудоту. У деяких випадках повідомляли про висипання на руках і ногах.

До теми Через спалах загадкової лихоманки в Індії закривають школи

Журналісти розповіли, що смертельні випадки в Індії спричинили хвилю паніки серед місцевих жителів. Вони обговорюють загадкову лихоманку.

Що це за невідома лихоманка

Також лікарі у багатьох із захворілих виявили зменшення кількості тромбоцитів – компонента крові, який допомагає утворювати згустки під час тяжкої форми лихоманки денге.

Тож, фахівці у кількох постраждалих районах вважають, що основною причиною смертей могла стати лихоманка денге. Це вірусна інфекція, яку переносять комарі. Представниця департаменту охорони здоров'я Фірозабадського району Ніта Кульшреста сказала, що хворі діти в лікарнях помирають дуже швидко.

Лихоманка денге – що це? Це гостре вірусне захворювання, поширене у тропіках, в Індії циркулює приблизно 100 років. Майже 70% випадків хвороби зареєстровано у країнах Азії. Є 4 різновиди вірусу денге. Імовірність смерті дітей від захворювання в п'ять разів вища, ніж у дорослих.

Що відомо про спалах хвороби

Джерело: Times of India