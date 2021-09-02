Відомо, що багато з пацієнтів скаржилися на болі в суглобах, головні болі, зневоднення й нудоту. У деяких випадках повідомляли про висипання на руках і ногах.
До теми Через спалах загадкової лихоманки в Індії закривають школи
Журналісти розповіли, що смертельні випадки в Індії спричинили хвилю паніки серед місцевих жителів. Вони обговорюють загадкову лихоманку.
Що це за невідома лихоманка
Також лікарі у багатьох із захворілих виявили зменшення кількості тромбоцитів – компонента крові, який допомагає утворювати згустки під час тяжкої форми лихоманки денге.
Тож, фахівці у кількох постраждалих районах вважають, що основною причиною смертей могла стати лихоманка денге. Це вірусна інфекція, яку переносять комарі. Представниця департаменту охорони здоров'я Фірозабадського району Ніта Кульшреста сказала, що хворі діти в лікарнях помирають дуже швидко.
Що відомо про спалах хвороби
Джерело: Times of India
- Відомо, що від хвороби у штаті Уттар-Прадеш померли 68 людей, 40 з яких – діти. Поки що жодний випадок не був пов'язаний з COVID-19.
- Велику кількість випадків захворювання зареєстрували в районах Агра, Матхура, Майнпурі, Ця та Касгандж, найбільше постраждав район Фірозабад.
- Пацієнтів з вірусною лихоманкою приймають в COVID-палати. Діти, що виживають, зазвичай одужують за 2 тижні.