Загадкова неврологічна хвороба дедалі швидше поширюється в Канаді

В Канаді понад два роки фіксують поширення невідомого неврологічного захворювання, що вражає молодих людей.

Зокрема, у провінції Нью-Брансвік органи охорони здоров'я, заявили що кількість підозрілих випадків захворювання зростає та все частіше зустрічається серед молодих людей.

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Як проявляється захворювання? У пацієнтів спостерігають швидку втрату ваги, безсоння, галюцинації, утруднене мислення та обмежену рухливість.

Ймовірні причини розвитку захворювання

Наразі зафіксували 48 подібних випадків. Під час попереднього розслідування вчені зареєстрували щонайменше 9 випадків, коли у двох людей, які не є родичами, але перебувають у тісному контакті, розвинулися згадані симптоми. Фахівці припускають, що серед причин можуть бути фактори довкілля.

Тісний контакт з хворим може бути фактором ризику?

Один підозрілий випадок стосується чоловіка, у якого розвинулися симптоми недоумства та атаксії (порушення координації рухів). Дружина, яка доглядала його, теж несподівано почала втрачати сон і відчувати м'язову атрофію, недоумство та галюцинації. Зараз її стан гірший, ніж чоловіка.

Інший випадок — жінка віком 30 років (страждає від надмірного слиновиділення, харчується через зонд). Її опікунка у віці 20 років почала демонструвати симптоми неврологічного розладу.

Ще в одному випадку молода жінка швидко схудла майже на 25 кг, у неї розвинулося безсоння та почалися галюцинації. Дослідження мозку показала виражені ознаки атрофії.

Жертва загадкового неврологічного захворювання

Влада провінції в жовтні заявила, що усім цим людям поставили неправильний діагноз, стверджуючи, що вони страждають від відомих і не пов'язаних із невідомою хворобою патологій.

Видання повідомляє, що в цій провінції було зафіксовано 8 смертей людей зі згаданими симптомами.

Родичі однієї з жертв заявили, що причиною смерті їй встановили ускладнення від хвороби Альцгеймера, на яку та, за словами близьких, ніколи не страждала.