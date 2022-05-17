Зв'язок коронавірусу з гепатитом нового типу

В першому матеріалі йдеться, що встановлений збільшений ризик дисфункції печінки у дітей, які перенесли COVID. Але більшість дітей із таким гострим гепатитом, який зазвичай рідко зустрічається у цій віковій групі, не повідомляють про перенесену інфекцію SARS-CoV-2. Натомість було виявлено, що більшість діток інфіковані аденовірусом 41F, який, як відомо, не вражає печінку.

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Цілком можливо, що у хворих дітей, багато з яких занадто малі для вакцинації, могли бути легкі або безсимптомні випадки COVID-19, які залишилися непоміченими, припускає група авторів, робота яких опублікована в The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Якби це було правдою, припускають вони, то вірусні частинки в шлунково-кишковому тракті, що залишилися, у цих дітей могли б викликати надмірну реакцію імунної системи на аденовірус-41F з виробленням великої кількості запальних білків, які, у свою чергу, вдарили по печінці.

Автори пропонують обстежити дітей із гострим гепатитом на наявність слідів SARS-CoV-2 у калі та на наявність інших ознак пошкодження печінки, оскільки S-білок коронавірусу є "суперантигеном", який надмірно стимулює імунну систему.

Що відомо про гепатит нового типу

Щонайменше 12 дітей у світі померли від загадкового гепатиту. У США та Індонезії зареєстровано по п'ять смертей, по одній – в Ірландії та Палестині. Тяжкий гепатит невідомого походження вже виявили у 21 країні.

За даними європейського центру профілактики та контролю захворювань, станом на 13 травня у всьому світі зареєстровано 450 випадків захворювання печінки невідомого походження. Хворобу виявляють серед дітей, переважно молодше 10 років. Щонайменше 26 вже знадобилася пересадка печінки.

Досі більшість випадків захворювання виявили у Великій Британії та США, але відсутність епіднагляду в деяких країнах може приховувати справжні масштаби спалаху.