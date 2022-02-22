Загадковий "російський грип" міг бути першою епідемією коронавірусу у світі

У 1889 році у Росії виникла таємнича респіраторна хвороба, яка потім поширилася по всьому світу. Вона викликала щонайменше три хвилі зараження протягом кількох років.

Тепер одразу 3 команди дослідників у Гарварді, Нью-Йорку та Оксфорді незалежно одна від одної приступили до вивчення останків жертв так званого російського грипу.

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Загадковий "російський грип"

Вони підозрюють, що цю хворобу насправді міг викликати пандемічний коронавірус, подібний до SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

Тепер вчені шукають генетичний матеріал вірусу, який його викликав, щоб відповісти на запитання – чи є він різновидом коронавірусу?

Якщо так – це означатиме, що людство вже пережило подібну пандемію, і вчені краще розумітимуть, як впоратися з коронавірусом.

Що відомо про цю хворобу, схожу на коронавірус

Респіраторне захворювання "російський грип" з'явилося 1889 року і з Росії поширилося на весь світ у вигляді трьох хвиль епідемії. Вони затягнулися на кілька років.

На жаль, медичної та наукової інформації про хворобу вкрай мало, але було зазначено, якщо звичайний грип має приблизно однакову летальність для всіх вікових груп, то "російський" вбивав переважно людей похилого віку. Так само як і перші штами COVID-19.

Тож між двома пандеміями можна легко провести паралелі. Наприклад, інша подібність – втрата смаку та нюху, причому протягом багатьох місяців.

Яскравою ознакою "російського грипу" стало закриття шкіл і виробництв – через скупченість людей такі місця ставали епіцентрами зараження.

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На жаль, у вчених немає відомостей про те, як саме закінчилася та епідемія, тому вони шукають зразки старого вірусу. Не виключено, що людство виробило від нього колективний імунітет природним шляхом.