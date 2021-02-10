Загадково померли 4 людей, – Der Spiegel про російську вакцину проти COVID-19

Росія опублікувала дані 3 фази клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу "Супутник V". Втім вони зовсім не додали впевненості в ефективності російського препарату.

Дослідження вакцини опублікували у престижному журналі The Lancet. Воно підтверджує, що "Супутник V" нібито дуже ефективний препарат.

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Що The Lancet написало про "Супутник V"

9 січня на сторінках The Lancet з'явилися перші проміжні результати третьої фази клінічних випробувань російської вакцини. Der Spiegel наголосило, що публікація у престижному журналі повинна була стати моментом визнання для російських вчених. Адже в ній було написано, що "Супутник V" протидіє коронавірусу з ефективністю 91,6%.

"Супутник V" повинен був вийти в прем'єр-лігу вакцин. Через це впродовж останніх днів канцлерка Німеччини Ангела Меркель, німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан і Єврокомісія задумалися про схвалення російської розробки,

– підкреслило видання.

Der Spiegel додало: "Завдяки The Lancet репутація сумнівної вакцини від COVID-19 була покращена. Принаймні, на це сподівалися в Росії. Але експерти все одно не довіряють "Супутнику V".

Незрозумілі цифри та непоясненні смерті

У вересні 40 експертів на чолі з відомим молекулярним біологом Енріко Бучі розкритикували дані російських випробувань. На той час їхньою головною претензією було помітне копіювання даних в діаграмах російської публікації. Минуло пів року, а сумніви нікуди не поділися.

Після публікації The Lancet експерти перевірили нові російські дані. Вони вказали на 6 речей, які "викликають занепокоєння":

►Немає прозорості. Вчені не мають доступу до даних процесу розробки вакцини. Єдиною відповіддю, яку вони отримали на свої звернення було: "Департамент безпеки розгляне запити".

►Непоясненні смерті. Наразі зафіксували 4 смерті після вакцинації російським препаратом. Однак лише щодо 2 людей є всі деталі.

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►Розбіжності цифр щодо кількості учасників випробувань. У публікації на The Lancet зазначають різні дані. В одному місці учасників 21 977, а в іншому – 21 862.

►Незрозумілий розрахунок ефективності. У 15% учасників групи, яка приймала плацебо, з'явилися антитіла на 42 день випробувань. За даними видання, швидше за все, вони заразилися за цей час і перехворіли на COVID-19 без симптомів. Однак не зрозуміло, чи це врахували під час розрахунків.

►Плутанина з кількістю учасників. Число учасників "вакцинованої групи" значно більше під час проміжних випробувань, ніж в остаточному звіті, опублікованому на The Lancet.

►Різні дані щодо кількості заражених. У публікації The Lancet постійно змінюється кількість людей, які заразилися COVID-19 попри вакцинацію "Супутником V".

Бучі вважає, що заяви про ефективність препарату не можна сприймати серйозно на тлі таких розбіжностей.

Реакція Росії на вакцину

Епідеміолог Василь Власов з Московської вищої школи економіки критикує "Супутник V".

Власов критикує російський звіт за незрозуміле зникнення учасників 3 фази випробувань. Люди, які брали участь в проміжному випробуванні, десь поділися до кінця процесу. У групі вакцинованих таких щонайменше 74,

– наголосило видання.

Німецьке ЗМІ додало, що у звіті немає пояснення, чому людей виключили на різних стадіях тестів або чому автори дослідження більше не врахували їхні дані.



Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу