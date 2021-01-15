Кількість загиблих через ускладнення від COVID-19 у Лондоні зростає. Через це у столиці Великої Британії відкрили новий тимчасовий морг. Він вміщає до 1 300 тіл.

За словами міського голови Садіка Хана, нещодавно показник смертності через коронавірус у Лондоні перетнув позначку у 10 000, повідомляє BBC.

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Під час першої хвилі COVID-19 у Лондоні підготували 4 місця для тимчасових поховань. Але тоді вони не знадобилися, тож їх перевели у так званий режим очікування.

Початок використання моргу у районі Руісліп місцева влада назвала наочним нагадуванням про безперервні наслідки пандемії. Там сподівалися, що це приміщення таки не знадобиться.



Тимчасовий морг у районі Руісліп на заході Лондона / Фото PA Media

Раніше у Лондоні організували ще кілька тимчасових моргів. Зокрема – у колишньому військовому госпіталі Хедлі Корт у графстві Суррей та колишньому авіаційному ангарі поблизу Норвіча у Норфолку.

Ситуація з COVID-19 в Лондоні

У Лондоні поліцейських та пожежників залучають керувати машинами швидкої допомоги. Медична система міста перенавантажена через спалах коронавірусу.

За словами місцевого уряду, у деяких районах хворіє кожен двадцятий мешканець. Екстрені служби не можуть забезпечити нормальний рівень реагування. Для допомоги медикам залучили вже 75 полісменів, ще 125 – резерві.

Довідка. У Великій Британії фіксують рекордні показники захворюваності на коронавірус. Станом на 15 січня вже підтвердили 3 269 757 випадків COVID-19. Також там вирує новий штам вірусу.